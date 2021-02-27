Москвичка умерла в больнице через два дня после избиения в гостинице

Москва, 27 февраля. В российской столице скончалась женщина, которую избили в дорогом отеле.

Пострадавшая скончалась в больнице. При поступлении в медучреждение у 35-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму: у нее было внутримозговое кровоизлияние. Известно, что жертву избили в номере гостиницы, которая находится в центре столицы.

Информация о том, кто совершил жестокий поступок, пока не поступала. Стражи порядка, осмотревшие помещение после инцидента, не обнаружили следов борьбы. По факту произошедшего проводится служебная проверка, выясняются обстоятельства инцидента.

Жителя Ноябрьска подозревают в жестоком убийстве жены, сообщал ФАН. Мужчина подкараулил супругу в подъезде, избил кулаками и зарезал ножом.