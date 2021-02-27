Потепление ожидает жителей Москвы 27 февраля

Москва, 27 февраля. Небольшие осадки и сильная гололедица ожидаются в Москве и Московской области в субботу, сообщили в Гидрометцентре России.

В регионе установится преимущественно облачная погода. Однако после недавних морозов ощутимо потеплеет, отметили синоптики.

Днем в столице столбики термометров покажут от −1 до +1 градуса. Ночью похолодает до −7 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление составит около 742 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха в дневное время составит –3...+2 градуса, а ночью может похолодать до −14 градусов. Из-за сильной гололедицы 27 февраля в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

ФАН ранее писал, что в центре европейской части России весна начнется с теплой погоды. Однако к концу первой недели марта может заметно похолодать.