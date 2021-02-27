В Москве ищут специалиста по подсчету бездомных котов

Москва, 27 февраля. Вакансия специалиста по подсчету котов в Москве появилась на сайте сервиса по поиску работы. Соответствующее объявление опубликовал Фонд защиты городских животных.

Главной должностной обязанностью для соискателей станет подсчет столичных котов во всех районах города. Согласно объявлению, на должность разыскиваются коммуникабельные волонтеры. Им предлагается общаться с бабушками, которые подкармливают кошек во дворах.

За каждым добровольцем закрепят свой участок для подсчета животных, площадь которого составит до одного квадратного километра. Данная вакансия предлагается на волонтерской основе, поэтому она неоплачиваемая. Соискателям также потребуется проводить опросы, устанавливать фотоловушки, вести фото- и видеосъемку.

Итогом проекта станет определение количества бездомных кошек, проживающих в столице. Кроме того, планируется выявить их типичный окрас и плотность популяции в разных районах города.

В Магаданской области тем временем определили самые востребованные профессии. Так, одной из популярных признали вакансию тренера по теннису.