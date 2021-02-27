Реконструкция МКАД упростит жизнь автомобилистам

Москва, 27 февраля. Во втором квартале текущего года начнется реконструкция транспортных развязок на пересечении МКАД с улицами Липецкая и Верхние Поля.

Завершается разработка документации по проекту реконструкции транспортных развязок на пересечении МКАД с улицами Липецкая и Верхние Поля — работы на обоих объектах должны начаться во втором квартале нынешнего года, пишет infox.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.

Представители московского стройкомплекса добавили, что ведутся работы на развязках МКАД и Алтуфьевского шоссе, а также МКАД и Осташковского шоссе, которые должны завершиться в начале 2023 года и середине 2022 года соответственно.

Будет заменен клеверный вариант на пересечении со съездами разных направлений, что увеличит их пропускную способность. Также вдоль МКАД появятся боковые проезды, съезды на магистраль кольца, а имеющиеся съезды и переходно-скоростные полосы по проектам будут модернизированы.

Недавно в Одинцовском районе Подмосковья открыли новый путепровод. Движение по нему проходит через железнодорожные пути Белорусского направления МЖД.