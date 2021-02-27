Росгвардейцы не дали сгореть заживо москвичу

Москва, 27 февраля. Сотрудники Росгвардии Москвы спасли от гибели мужчину, который попытался поджечь себя. Происшествие случилось на улице Королева вблизи телецентра «Останкино».

Во время патрулирования на улице Королева сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москва заметили, как мужчина пытается поджечь себя. Они бросились спасать молодого человека и начали его тушить. К ним на помощь пришли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, обеспечивавшие безопасность телецентра «Останкино». Когда служащие погасили пламя, они вызвали скорую помощь и передали медикам пострадавшего.

В Челябинской области во время сильного снегопада водители оказались в плену стихии. На помощь замерзающим автомобилистам пришли сотрудники Росгвардии, которые помогали выбраться машинам из сугробов, доставляли горячий чай и одеяла замерзающим людям.