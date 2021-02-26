Большинство россиян поддержали установку памятника Невскому на Лубянке

Москва, 26 февраля. Установку памятника полководцу Александру Невскому поддержали 55% россиян. Об этом свидетельствуют данные портала «Активный гражданин».

Голосование проходило в режиме онлайн. Гражданам предлагали высказать свое мнение по поводу возведения монумента Невскому на Лубянской площади в Москве. Идею поддержали 55% респондентов, всего в голосовании приняли участие почти 320 тысяч человек.

Голосование по памятнику на Лубянской площади стартовало утром 26 февраля. Гражданам предложили выбрать, какой памятник будет возведен на площади. В качестве вариантов были предложены монументы князю Александру Невскому и революционеру Феликсу Дзержинскому.