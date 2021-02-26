Россияне получили в Москве самое большое количество льготных ипотек

Москва, 26 февраля. Пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений рассказала об объемах выдачи льготных ипотек.

Российская столица стала городом-лидером по количеству выданных льготных жилищных кредитов среди субъектов страны, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

«По состоянию на 18 февраля 2021 года на столицу приходится 14,5% от всех выданных кредитов по стране», — говорится в сообщении.

Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов добавил, что речь идет о сумме в 314 млрд рублей. В свою очередь это составляет 27,4 процента от общей суммы выданных ипотечных кредитов в стране по льготной госпрограмме.

Жители Российской Федерации смогли досрочно погасить значительную часть жилищных займов в прошлом году. Граждане поставили новый рекорд, выплатив сумму в 1,94 триллиона рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.