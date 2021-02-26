Ивановский студент несколько раз ударил ножом женщину и похитил ее дочь

Москва, 26 февраля. Студента из Подмосковья задержали по подозрению в покушении на убийство. Молодой человек нанес несколько ножевых ранений женщине, похитил ее дочь и поджег квартиру.

В подмосковном Иваново задержали студента, который обвиняется в покушении на убийство. По данным следствия, молодой человек вломился в квартиру потерпевшей и нанес женщине несколько ударов ножом. После этого он похитил ее трехлетнюю дочь, устроил поджог и скрылся.

Пострадавшая смогла вызвать скорую и была госпитализирована. Позже сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, на которые попали номера машины подозреваемого. Мужчину выследили и арестовали. Им оказался 18-летний студент одного из московских вузов. Похищенная девочка была найдена живой.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее ФАН писал о беременной женщине, зарезавшей своего гражданского мужа одним ударом ножа в Удмуртии. Сообщалось, что мужчина страдал наркотической зависимостью и часто избивал сожительницу.