Собянин предложил оставить Лубянскую площадь Москвы в ее нынешнем виде

Москва, 26 февраля. Мэр российской столицы Сергей Собянин прокомментировал вопрос возможной установки каких-либо памятников на Лубянской площади.

Градоначальник Москвы предложил оставить Лубянку в прежнем виде. Об этом он написал в своем блоге. Сергей Собянин напомнил, что некоторое время назад архитектурное сообщество инициировало вопрос об установке памятника на Лубянской площади. Предлагалось воздвигнуть монумент либо Александру Невскому, либо Феликсу Дзержинскому.

Специально для этого на сайте «Активный гражданин» власти Москвы запустили голосование. После двух дней с момента его начала побеждали сторонники Александра Невского. Однако очевидно, что общественное мнение разделилось пополам, заявил Сергей Собянин.

«Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — написал мэр Москвы в своем блоге.

В голосовании по вопросу установки памятника на Лубянке приняли участие более 254 тыс. горожан. Оно стартовало 25 февраля. Планировалось, что голосование продлится до 5 марта. Историки считают, что на площади все же нужно установить памятник Александру Невскому.