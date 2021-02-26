Мэр Москвы вручил благодарности волонтерам и главам НКО

, 26 февраля. Лидеры и сотрудники крупнейших столичных некоммерческих организаций (НКО) получили награды от мэра Москвы Сергея Собянина.

Глава города вручил благодарности главам и волонтерам НКО в преддверии Всемирного дня некоммерческих организаций за активную общественную деятельность и вклад в развитие институтов гражданского общества в Москве. Среди награжденных были сотрудники ресурсного центра «Мосволонтер».

«Хочу поздравить вас с наступающим Всемирным днем некоммерческих организаций», — обратился к участникам мероприятия Собянин.

Власти города по возможности оказывают поддержку организациям с помощью грантов и соглашений о сотрудничестве в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты. Столичный мэр выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие. Жителей Москвы призвали активнее поддерживать социальные проекты НКО, сообщили участники пресс-конференции «Некоммерческий сектор России как фактор формирования доверия в обществе и партнер государства в реализации социальной политики».