Температура воздуха в Москве побила рекорд 26 февраля 1990 года

Москва, 26 февраля. Термометр, установленный на ВДНХ в российской столице, в эту пятницу показал отметку в 6,4 градуса тепла.

Вторая половина февраля запомнилась москвичам сильными морозами и снегопадами. Однако уже в четверг в город пришло резкое потепление. В эту пятницу установлен новый температурный рекорд для 26 февраля. Ранее он принадлежал 1990 году. Тогда столбики термометров показали шесть градусов тепла.

Причиной столь высокой температуры стала не только мощная адвекция теплого воздуха. В последний рабочий день недели в Москве выглянуло солнце. Именно благодаря этому был зафиксирован новый температурный рекорд, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На выходных в Москве ожидается мокрый снег. Возможен мороз, отметил дежурный синоптик центра погоды «Фобос». Среднесуточная температура снизится до нулевых значений. В Московской области днем на выходных ожидается небольшой мороз.