Навального доставили в колонию подмосковной Коломны

Москва, 26 февраля. Осужденного на 2,5 года блогера Алексея Навального доставили в одну из исправительных колоний Московской области.

Он будет отбывать наказание в ИК-6, расположенной в Коломне. Это учреждение находится всего в трех часах езды от СИЗО «Матросская тишина» в Москве, где раньше находился Алексей Навальный. Блогера ждут режим, контроль и надзор, отметил глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Суд в рамках заседания, состоявшегося 2 февраля, заменил условный срок Алексея Навального на реальный, так как основатель признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» не соблюдал ряд условий. В колонии блогер проведет больше двух лет.