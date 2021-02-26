Жители Подмосковья показали жуткие фото червей из водопровода

Москва, 26 февраля. Жители подмосковного города Железнодорожный обнаружили в водопроводной воде червей. Они массово фотографируют свои фильтры и требуют максимальной огласки ситуации.

«Проверьте свои фильтры холодной воды и аэраторы. Будьте предельно аккуратны и покупайте питьевую воду в бутылках или после фильтров абсолютной очистки воды», — пишут они в Instagram.

Горожане также интересуются, насколько опасными могут оказаться «глисты», и жалуются, что не могут дозвониться ни в Роспотребнадзор, ни в «Водоканал». Их фотографии вызвали ажиотаж в социальных сетях.

«Опасные они? В целом районе такое», — спросили пострадавшие о червях. «Это ж мотыль дохлый, личинки комаров, рыбаки заценят», — ответил местный житель. «Скоро за ними караси приплывут», — пошутили в Подмосковье. «Это специальная воды, для похудения. Только потом вывести не забудь», — ответил еще один горожанин.

Жители готовятся привлекать к ответственности местные власти и управляющие компании. Проблема была обнаружена ими не на одной улице, а в целом городе.

«У меня куча подобных фото из чата с моего дома. Ул. Троицкая, 5, мкр. Новое Павлино. Вчера случайно обнаружил один из соседей в сеточке крана, стали вскрывать остальные, в итоге в большинстве квартир эти черви», — говорит жительница Подмосковья. «Октябрьская, 27 — есть черви, да!» — подтвердила еще одна местная. «Павлино, дом 22, тоже обнаружили», — подтвердила горожанка. Аналогичная ситуация наблюдается и в доме 25. «В идеале, конечно, вам нужно провести экспертизу, но это стоит денег. Поэтому начните с самого факта нарушений, а там все будет зависеть от инстанций. Удачи, ребята, действуйте! Это ненормально», — выразила сочувствие пользовательница соцсети.

Одна из пострадавших рассказала о своей ситуации эксклюзивно ФАН. Она заявила, что морально до сих пор не может справиться с ситуацией, и переживает стресс.

«Это жесть! У меня обнаружились только в фильтре, у других людей в смесителях! Оставить его в квартире я морально не смогла. До сих пор тошнит!» — рассказала корреспонденту девушка.

Женщина также прислала фото смесителя своего брата, на котором виден живой червь.

Происходящее для ФАН прокомментировал Сергей Виноградов, председатель межрегиональной общественной организации «Зеленый фронт». Он уверен, что с экологией появление червей не связано.

«Данное явление является одним из признаков, указывающих на нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, но не имеет прямой связи с неблагоприятной экологической обстановкой в регионе», — рассказал он корреспонденту ФАН.

Александр Лукашин, директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета им. Е. И. Марциновского сообщил журналисту ФАН, что на видео точно не глисты, хоть их наличие и ненормально. Возмущение жителей Подмосковья он прекрасно понимает.

«Это не гельминты, их не бывает в кранах, в питьевой воде. Они живут только внутри человека, просто не могут существовать отдельно. На видео и фото могут быть опарыши, но точно я вам ничего не скажу, важно смотреть в лаборатории. Тем не менее то, что они не живут в питьевой воде, не означает, что это не опасно, и тем более не значит, что это приемлемо», — сказал эксперт корреспонденту ФАН.

Юрист Глеб Подъяблонский объяснил и рассказал, как нужно действовать жителям Подмосковья, чтобы отстоять свои права. По его мнению, важно зафиксировать нарушения, и сделать это должно должностное лицо.

«Данный факт нужно зафиксировать на фотографиях и видео, направить письмо в «Мосводоканал», Роспотребнадзор, санинспекцию, управляющую компанию. Лучше всего вызвать представителя УК, чтобы они зафиксировали этот факт. Если не будут отвечать, тогда уже жаловаться в прокуратуру Российской Федерации, но не на червей, а на факт бездействия соответствующих органов», — сказал корреспонденту ФАН юрист.

Ранее ФАН сообщал, что в Саратове без воды и тепла остались сотни человек. В связи с крупной аварией там пришлось перекрыть водовод диаметром 1000 мм, от водоснабжения там оказались отрезаны несколько городских котельных.