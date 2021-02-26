Упавший в лужу московский подросток получил серьезные ожоги руки

Москва, 26 февраля. Школьника ударило током, как только он наступил в лужу на улице. Врачи диагностировали у мальчика электротравму и направили в кардиологию, сообщает источник ФАН.

Инцидент произошел накануне на Смольной улице: 15-летний подросток потерял сознание, как только наступил в воду. Его ударило током.

Очевидцы вызвали скорую помощь, его экстренно госпитализировали. В настоящее время мальчика лечат в кардиологическом отделении одной из клиник Москвы.

После инцидента коммунальщики сразу же обесточили участок улицы вблизи места ЧП. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

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