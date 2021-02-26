Женщина и младенец скончались после домашних родов в Подмосковье

Москва, 26 февраля. Мать и дочь умерли в больнице, куда были доставлены в тяжелом состоянии после домашних родов. СК проводит проверку.

По предварительным данным, будущая мама решила не обращаться в больницу и родила девочку в ванной комнате. Через некоторое время она почувствовала себя плохо и обратилась к врачам. Медики госпитализировали пациентку.

Ее положили в реанимацию в тяжелом состоянии. Однако, несмотря на оказанную помощь, ни мать, ни ребенка спасти не удалось. Назначен ряд экспертиз для выяснения причин гибели женщины и ребенка. Организована проверка.

Жительницу Ивановской области обвинили в убийстве новорожденной дочери, сообщал ранее телеканал «360». Женщина скрывала беременность от всех, не стояла на учете в женской консультации, а сразу после родов выкинула ребенка в выгребную яму.