Троица миновала пункт охраны и «обчистила» квартиру москвички на 2,7 млн рублей

Москва, 26 февраля. Сотрудники полиции установили личности трех подозреваемых, которые обворовали квартиру жительницы Москвы. Один из фигурантов является приезжим из Грузии.

К стражам порядка обратилась москвичка и рассказала, что в период ее пребывания за границей, к ней в квартиру на 12-м этаже проникли воры. В доме они смогли методом подбора ключей открыть два сейфа, откуда забрали коробки с патронами от карабина и 1,5 миллиона рублей. Также добычей преступников стали ювелирные изделия, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Пострадавшая оценила причиненный ущерб в 2,74 миллиона рублей.

Полицейские установили, что второй комплект ключей от квартиры был у матери заявительницы. Дом огорожен забором, на первом этаже располагается пункт охраны. В ходе оперативно-следственных мероприятий силовики выяснили, что к краже могут быть причастны трое мужчин, включая уроженца Грузии. Сейчас они задержаны.

В Приморском крае злоумышленник решил нелегально заработать на воровстве железнодорожных деталей. Ради преступления он даже поехал в другой город, сообщало Deita.