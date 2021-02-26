Москвич вынес из магазина сливочного масла почти на 3 тыс. рублей

Москва, 26 февраля. Столичные полицейские задержали мужчину, который ограбил продуктовый магазин. «Добычей» преступника стали 16 пачек сливочного масла.

Директор продуктового магазина на Жулебинском бульваре в Москве обратился в полицию. Он сообщил, что из торгового зала злоумышленник похитил 16 пачек сливочного масла. По словам заявителя, мужчина спрятал их под одежду и вынес из магазина, не оплатив. Нанесенный им ущерб составил 2767 рублей.

Правоохранители смогли задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый уроженец Амурской области. Мужчина признал свою вину. В качестве меры пресечения ему выбирали подписку о невыезде.

Еще один случай грабежа произошел в Тюмени. На этот раз грабители применили оружие — они подожгли квартиру и стреляли в полицию, сообщило URA.RU.