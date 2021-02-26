Два уроженца Кавказа украли телефон у таксиста в Москве

Москва, 26 февраля. Молодые люди попросили на улице у водителя такси телефон для того, чтобы «позвонить». Поле этого они скрылись через черный ход торговой точки. Подозреваемых ищет полиция.

По словам пострадавшего, к нему подошли двое неизвестных кавказской внешности и уговорили дать гаджет для срочного звонка. Мужчина откликнулся на просьбу, однако грабители зашли в находящийся рядом магазин и скрылись в неизвестном направлении.

Владелец украденного телефона тут же заблокировал мобильный банк. Материальная сумма ущерба составила 20 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о возбуждении дела.

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