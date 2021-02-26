Собянин заявил о преодолении самого страшного этапа пандемии в Москве

, 26 февраля. Столица преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса, сейчас город готов к новой борьбе. Таким мнением поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

Часть ограничений по COVID-19 продолжает действовать в городе. Самый опасный этап Москва уже преодолела. Столичная система здравоохранения справится с возможным ухудшением эпидемиологической обстановки. Город готов к борьбе с пандемий гораздо лучше, чем в прошлом году, считает Собянин.

«Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать», — отметил мэр.

Введение жестких ограничительных мер могло спровоцировать большее количество жертв COVID-19, заявил глава города. Потребовался бы усиленный контроль за их выполнением, который в сложившихся условиях обеспечить непросто. Собянин вручил награды сотрудникам московского Роспотребнадзора за плодотворную работу в период пандемии. Также мэр заявил о возможном смягчении ограничений для граждан из группы риска.