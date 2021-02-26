Посвященный динозаврам фестиваль откроется в Москве 1 марта

Москва, 26 февраля. Научно-развлекательный фестиваль, посвященный динозаврам, стартует в «Москвариуме» 1 марта. Москвичи смогут посетить творческие мастер-классы и другие интересные мероприятия.

В преддверии фестиваля ихтиологи «Москвариума» приготовили для детей и взрослых новую лекцию «Древние обитатели океана». Послушать ее можно с 1 по 5 марта с 16:00 до 16:45 ежедневно, с 6 по 8 марта — с 11:30 до 12:15 и с 17:00 до 17:45 ежедневно.

В день открытия научно-развлекательного фестиваля москвичей и гостей российской столицы ждет яркое шоу на тему палеонтологии и археологии. К тому же запланирована игровая анимационная программа «Загадки юрского периода». Сам фестиваль продлится до 8 марта.

Астрофизики из Соединенных Штатов выяснили, что на самом деле уничтожило динозавров. Они считают, что к этому привело столкновение обломка длиннопериодической кометы из облака Оорта, расположенного на периферии Солнечной системы, с Землей.