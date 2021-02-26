Москвичка сообщила о педофиле, развращавшем ее дочь через сайт «Смешариков»

Москва, 26 февраля. Несовершеннолетняя девочка играла в популярную игру и стала жертвой педофила. Мужчина потребовал от ребенка интимные фото, а потом стал шантажировать. Мать заявила в полицию.

Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о развращении ее десятилетней дочери через онлайн-игру. По словам заявительницы, злоумышленник связался с девочкой на сайте игры «Шарарам», созданной по мотивам популярного мультсериала «Смешарики». Получив ее номер телефона, мужчина стал требовать интимные фото ребенка.

Девочка отправила ему фото в нижнем белье, после чего тот начал шантажировать ее и требовать более откровенные снимки. В противном случае он обещал отправить ранее присланные фотографии ее друзьям. Несовершеннолетняя рассказала обо всем родителям, и они обратились в правоохранительные органы.

Примечательно, что предназначенная для детей 6–12 лет онлайн-игра «Шарарам», по словам разработчиков, проходит серьезную модерацию: отсеивается бранная лексика, за общением пользователей круглосуточно наблюдают специалисты и волонтеры из числа родителей.

Судимый педофил заманил на стройку 15-летнего москвича и склонил к интиму, сообщал ранее ФАН. Потерпевший сообщил обо всем матери, и та обратилась в полицию.