Синоптик сообщил о мокром снеге и минусовых температурах в Москве на выходных

Москва, 26 февраля. Теплый сектор атлантического циклона уйдет из Москвы в конце этой недели, заявил дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

Уже начиная с субботы среднесуточная температура воздуха в Москве и Подмосковье начнет опускаться. В пятницу в российской столице сохранится облачная и влажная погода с небольшим ветром. Такое заявление сделал дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Днем в столице прогнозируется от 3 до 5 градусов тепла, от 0 до +5 — в области. В субботу циклон уйдет на юго-восток», — цитирует РИАМО синоптика.

Уже в субботу в городе и области пойдет мокрый снег. Температура воздуха в столице составит от 0 до +2 градусов и от +2 до +3 – в Подмосковье. В воскресенье на территорию региона усилится поступление холодного воздуха. В связи с этим в городе пойдут осадки в виде снега. Среднесуточная температура воздуха снизится до нулевых значений и до 3 градусов мороза в Подмосковье, добавил синоптик.

Потепление климата, происходящее в последние годы, будет способствовать увеличению частоты таких явлений, как снегопады с большим количеством осадков. В будущем снегопады будут происходить с большей периодичностью, однако будут также и бесснежные периоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.