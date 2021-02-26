Более 254 тысяч москвичей поучаствовали в голосовании по выбору памятника на Лубянке

Москва, 26 февраля. Почти 255 тыс. жителей Москвы делали свой выбор между двумя монументами на онлайн-платформе "Активный гражданин" с, разрыв по предварительным итогам голосования минимальный.

Москвичам предложили принять участие в голосовании, посвященном выбору памятника, который разместят на Лубянской площади. Горожане могут отдать предпочтение одной из двух фигур: великому князю и полководцу Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому.

Голосование началось в 10:00 25 февраля. По итогам первого дня с существенным отрывом лидировал Невский. Однако 26 числа разница между количеством голосов, отданных за военачальника и за политического деятеля, оказалась минимальной. По данным на 10:12, показатели были 51 и 49% соответственно. Принять участие в онлайн-опросе можно до 5 марта.

Идею установки памятника Невскому на Лубянке поддержали историки. По их мнению, именно его фигура должна занять место на одной из центральных площадей столицы, поскольку он внес огромный вклад в развитие страны.