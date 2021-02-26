Московская полиция начала проверку по делу об избиении музыканта «Машины времени»

Москва, 26 февраля. Участник групп «Квартал» и «Машина времени» подвергся нападению со стороны пяти человек на автомобильной парковке. Музыкант получил перелом лицевой кости.

Московская полиция приняла решение о начале доследственной проверки по делу об избиении участника группы «Квартал» и сессионного музыканта «Машины времени» Александра Дитковского. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавший стал жертвой нападения со стороны пяти неизвестных на автомобильной парковке. По информации следствия, подозреваемые попросили у пострадавшего денег, а затем, получив отказ, избили его и скрылись с места преступления.

Врачи диагностировали у Дитковского перелом лицевой кости со смещением. Музыкант находится в сознании, сообщает телеканал «360».