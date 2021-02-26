Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Московская полиция начала проверку по делу об избиении музыканта «Машины времени»

Московская полиция начала проверку по делу об избиении музыканта «Машины времени»

Москва, 26 февраля. Участник групп «Квартал» и «Машина времени» подвергся нападению со стороны пяти человек на автомобильной парковке. Музыкант получил перелом лицевой кости.

Московская полиция приняла решение о начале доследственной проверки по делу об избиении участника группы «Квартал» и сессионного музыканта «Машины времени» Александра Дитковского. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавший стал жертвой нападения со стороны пяти неизвестных на автомобильной парковке. По информации следствия, подозреваемые попросили у пострадавшего денег, а затем, получив отказ, избили его и скрылись с места преступления.

Врачи диагностировали у Дитковского перелом лицевой кости со смещением. Музыкант находится в сознании, сообщает телеканал «360».

Новости партнеров