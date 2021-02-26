ФАН выяснил подробности избиения трубача Дитковского

Москва, 26 февраля. Музыкант Александр Дитковский вместе с другом пострадал от рук троих злоумышленников. После драки трубача госпитализировали, сообщил источник ФАН.

Музыкант из группы «Квартал», которого иногда приглашали в «Машину времени», сидел вместе с приятелем в салоне авто. К ним подошел незнакомец и попросил денег. Мужчины ему отказали в категоричной форме, что стало причиной словесной перепалки.

Ссора переросла в драку. На помощь попрошайке прибежали два его приятеля, которые избили Дитковского и его знакомого. Трубача потом отправили в больницу, а его приятель самостоятельно дошел до травмпункта.

Стражи порядка намерены искать нападавших с помощью записей с камер наблюдения, расположенных в районе метро. По предварительным данным, группа мужчин побежала к станции «Фрунзенская».

В Петербурге посетитель кафе стал жертвой нападения. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщал телеканал «360».