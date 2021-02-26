«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

Москва, 26 февраля. Жителей столицы предупредили о «желтом» уровне погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует с 09:00 часов 26 февраля и продлится до 09:00 следующего дня. Синоптики предупреждают, что скорость порывов ветра может достигать 15 метров в секунду. «Желтый» уровень опасности из-за гололедицы в столице сохранится до 22:00 часов 26 февраля, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Метеозависимым россиянам рассказали, как справиться с резкой сменой погодных условий. Таким людям следует отказаться от острых и соленых блюд, чтобы минимизировать риск скачков давления. Следует отдать предпочтение фруктам и овощам. Также рекомендуется исключить выпечку и сладкие батончики. Вместо этого необходимо добавить в рацион кукурузную, гречневую и овсяные каши.