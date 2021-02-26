Москвичи смогут посещать все библиотеки города по единому читательскому билету

Москва, 26 февраля. Единый читательский билет начал действовать во всех библиотеках столицы. Такую информацию представили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Новый документ представляет собой пластиковую карту со штрихкодом, которая позволит посещать все 440 библиотек Москвы. Горожанам больше не придется регистрироваться в каждом учреждении, единый электронный билет откроет желающим доступ во все читальни столицы.

Порядка 470 тыс. таких билетов уже оформили горожане, следует из сообщения на сайте. Московские библиотеки хранят в себе около 13 млн книг. Карту москвича можно использовать для посещения библиотек вместо читательского билета.

Власти Москвы разрешили горожанам снова посещать библиотеки с 22 января 2021 года. До этого городские читальни были закрыты для посещения в течение нескольких месяцев на фоне пандемии коронавируса.