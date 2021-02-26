Губернатор Подмосковья анонсировал производство молока буйволов в регионе

Москва, 26 февраля. Московская область привлекает инвесторов, чтобы развивать новые направления. Так, ожидается появление буйволов и производство их молока, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Подмосковье работают все земли, это необходимо для производства корма животным. Губернатор также оценил серьезный прогресс, которого удалось достичь в области закрытых грунтов — теплиц. Регион растет по производству молока, а по производству овощей входит в тройку лидеров. Также в области ведутся фруктовые проекты, отметил Воробьев. При этом жители могут приобрести и зарубежные продукты, например, узбекские огурцы или азербайджанские помидоры, передает телеканал «360».

Московская область также развивает другие сельскохозяйственные отрасли, некоторые из них необычные. Так, вскоре в регионе стартует производство молока буйволов.

«Мы активно стимулируем переработку сыра, как у фермеров малые хозяйства, так и крупные заводы. Мы в ближайшие три года выйдем, я думаю, на первое место по производству сыров», — заявил Воробьев.

Чтобы быть ближе к народу, руководство области собирается освоить набирающую популярность социальную сеть Clubhouse, сообщил ранее глава Подмосковья.