Москва, 25 февраля. Памятник князю Александру Невскому должен появиться на Лубянской площади в Москве, поскольку русский полководец внес огромный вклад в развитие страны, считают российские эксперты.

По словам руководителя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям со СМИ Владимира Легойды, Невский в свое время был выбран «именем России». Это очень знаковая и достойная фигура для всей русской истории, считает представитель церкви.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщил, что современная Россия не появилась бы, если бы не политика князя.

«Контуры мира, в котором мы живем, начали формироваться еще в период правления Александра Невского», — сказал эксперт.

Если памятник полководцу появится на Лубянской площади, то он будет символизировать защиту российского суверенитета от Запада. К такому выводу пришел религиовед Роман Лункин.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в Москве стартовало голосование за памятник на Лубянке. Гражданам предстоит выбрать между Невским и революционером Феликсом Дзержинским.