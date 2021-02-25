ФАС возбудила дело против Моргенштерна и «Альфа-банка» после рекламы карты

Москва, 25 февраля. Рэпер Моргенштерн снял клип про банковскую карту «Альфа-банка». Сотрудники ФАС посчитали, что реклама продукта содержит сразу пять нарушений закона.

На видео музыкант призывает несовершеннолетних уговорить родителей оформить указанный продукт банка. При этом исполнитель назвал финансовую структуру лучшей в стране. Между тем в клипе нет никакого пояснения о критериях сравнения: почему именно «Альфа-банк» признан лучшим.

Обратили внимание в ФАС и на отсутствие организационно-правовой формы рекламируемой организации. Антимонопольщики отметили, что в клипе певец пьет спиртное, демонстрирует оскорбительный жест — средний палец. Претензии есть и к внешнему виду девушек, играющих роль сотрудниц банка. В кадрах они предстают в нарядах с глубоким вырезом, хорошо видно их нижнее белье. В ФАС считают, что показанные работницы никак не похожи на тех, кто работает в банке. В отношении музыканта и «Альфа-банка» возбуждено дело.

Отметим, что недавно претензии к творчеству рэпера были и у прокуратуры. Надзорное ведомство потребовало запретить одну из его песен «про деда», сообщал ФАН.