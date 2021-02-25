Московские спасатели вызволили пса, застрявшего среди прутьев переносной клетки

Москва, 25 февраля. Нижняя челюсть собаки попала в прутья переноски во время авиаперелета в столице. Вызволить бедолагу удалось только профессионалам.

Заместитель начальника спасательной части города Подольска рассказал, что питомец угодил в «железный плен» во время перелета — из-за сильной боли животное не могло выбраться из клетки самостоятельно. Хозяйка тоже не могла выручить своего пушистого друга.

Прибывшие в Домодедово сотрудники «Мособлпожспаса» с помощью специального инструмента перекусили проволоку и освободили хвостатого пассажира. После этого пес прошел осмотр у ветеринара и вернулся в руки любящей хозяйки.

Ранее ФАН сообщал об испанских пожарных, которые в течение двух часов разбивали камни, пытаясь помочь застрявшей собаке.