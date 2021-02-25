Московские добровольцы исследований «Спутника Лайт» начали проходить медосмотр

Москва, 25 февраля. Медосмотр потенциальных добровольцев исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» начались в столице, сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития города.

Международные клинические испытания вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» начались 18 февраля 2021 года. Добровольцы из России и ОАЭ примут в них участие. Всего порядка шести тыс. человек проверят на себе эффективность и безопасность препарата.

«Спутник Лайт» стал второй вакциной от коронавируса производства российского НИЦ им. Гамалеи. В отличие от предшественника — «Спутника V» — препарат является однокомпонентным, что заметно сокращает время проведения процедуры.

Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических испытаний этого препарата 17 февраля. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после прививки «Спутником Лайт» формируется в течение трех недель.