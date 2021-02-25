Многофункциональный жилой комплекс появится на западе Москвы

Москва, 25 февраля. Современный многофункциональный жилой квартал возведут в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Об этом сообщила руководитель градостроительного бюро Юлия Зубарик.

В жилом комплексе запланировано строительство образовательного кластера, спортивных и деловых центров, гостиницы. ЖК займет площадь в 75 гектаров на месте заброшенной воинской части, старых предприятий и сносимых по программе реновации домов.

Предполагается построить более 1,2 млн квадратных метров недвижимости, в том числе и 900 тысяч квадратных метров жилья, часть из которого предназначена для переселенцев по программе реновации. На территории жилого комплекса запланирована школа на 1150 учеников, два детских сада на 150 и 500 мест и поликлиника, сообщила Зубарик.

Проект включает строительство широкого зеленого бульвара, который пройдет через весь квартал и выйдет к станции метро «Аминьевская». Для улучшения транспортной доступности нового комплекса застройщик планирует создать сеть городских улиц с подключением их к общественной дорожной системе.

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