ЗРК С-400 попал в аварию на подмосковной трассе

Москва, 25 февраля. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП на Можайском шоссе, где произошла авария с участием военной техники. Видео было опубликовано в соцсетях.

По данным подмосковного ГУ МВД, на дороге столкнулись пять автомобилей, среди них был грузовик с огневой установкой из состава системы С-400 «Триумф». Согласно основной версии, причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции одним из водителей. В результате аварии никто не пострадал. Среди пострадавших машин есть и автомобиль ВАИ.

В Тихвинском районе Ленобласти произошло массовое ДТП. В результате аварии погиб один из водителей, у него остались двое маленьких детей, сообщал ФАН.