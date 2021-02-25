Школьница в Балашихе выжила после падения с пятого этажа

Москва, 25 февраля. Правоохранители выясняют обстоятельства падения 11-летней девочки из окна. Ребенок сейчас находится в больнице, сообщил источник ФАН.

Согласно установленным данным, школьница упала из окна своей квартиры, расположенной в доме на пятом этаже на улице Кожедуба. Госпитализированному ребенку диагностировали травму позвоночника.

Следователи выяснили, что ребенок живет в полной семье, ее мать работает врачом, отец — инженером. Также с ними живет старшая сестра ребенка, которая учится в колледже. Обстоятельства, повлекшие за собой инцидент, пока не установлены.

В одну из больницы Москвы в тяжелом состоянии была доставлена горожанка. Женщина выжила после падения с 16-го этажа. Пострадавшая упала на козырек подъезда, сообщал ФАН.