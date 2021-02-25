Более 119 тысяч москвичей поучаствовали в голосовании за выбор памятника на Лубянке

Москва, 25 февраля. Участие в опросе, посвященном выбору памятника на Лубянской площади, меньше чем за день приняли почти 120 тыс. москвичей, свидетельствуют данные портала «Активный гражданин».

Именно на этом ресурсе в онлайн-режиме проходит голосование за монумент. На данный момент большинство участников опроса поддерживают идею установки памятника полководцу и великому князю Александру Невскому. Его единственным конкурентом является революционер Феликс Дзержинский, за монумент которому пока высказались меньше горожан.

Голосование за установку памятника на Лубянке началось 25 февраля в 10:00 и продлится до 5 марта. В разные периоды на этой знаковой для Москвы площади можно было встретить различные архитектурные формы — фонтан, памятник, временные композиции. Многие эксперты сходятся во мнении, что месту и сегодня необходима архитектурная доминанта. Вертикальная композиция будет уместна как с точки зрения и истории, так и градостроительства.