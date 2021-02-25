Спрос на ипотечное кредитование упал в Москве

Москва, 25 февраля. Управление Росреестра по Москве в январе текущего года зарегистрировало более 5,9 тысячи ипотечных сделок, что на 6% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Снижение по сравнению с декабрем составило 54%. Такая динамика в ведомстве объясняется спецификой начала года, например, новогодними праздниками и небольшим количеством рабочих дней.

Если проанализировать последние три года, то показатели января находятся в состоянии покоя и в среднем ниже декабрьских значений на 45%, поэтому говорить о побочном эффекте текущих процессов на рынке жилья столицы рано, резюмировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что «Сбер» продлил максимальный срок кредитования с 20 до 30 лет в рамках программы льготной ипотеки со ставкой не выше 6,5% годовых.