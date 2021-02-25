Бывший менеджер Qatar Airways получил два года условного срока

Москва, 25 февраля. Пресненский суд приговорил к условному сроку экс-начальника отдела продаж Qatar Airways в Восточной Европе Ростислава Петрова. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями.

Установлено, что в 2017 году Петров принимал участие в создании сайта RNQatar.ru, у которого не было официальной связи с катарской авиакомпанией. Через него происходила продажа билетов по специальным тарифам, которые учитывались в качестве показателей в работе сотрудников представительства.

Ростислава Петрова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ.

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