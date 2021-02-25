Суд назвал причину отказа рассмотреть иск Навального к Пескову

Москва, 25 февраля. Суд отказался рассматривать иск о защите чести и достоинства, который Алексей Навальный подал к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

В суде сообщили, что Навальный пропустил срок подачи жалобы.

Иск касается заявления пресс-секретаря, что с Навальным работают специалисты ЦРУ. По словам Пескова, все, что озвучивает блогер, ему «вкладывает в уста эта организация». Он добавил, что ЦРУ следовало бы вести диалог с Россией напрямую, а не через Навального.

Ранее Дмитрий Песков отказался комментировать заявление скандального блогера Алексея Навального о намерении подать к нему иск.