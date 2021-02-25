Мосгорсуд отменил домашний арест главы «Альянса» по «санитарному делу»

Москва, 25 февраля. Суд запретил главе «Альянса» Анастасии Васильевой покидать место жительство с 20:00 до 08:00 и общаться с другими фигурантами дела.

Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста главу профсоюза «Альянса» Анастасию Васильеву по делу о нарушении санитарных норм на незаконном митинге акции 23 января. Решением суда ей запретили совершать определенные действия.

Так, Васильевой нельзя покидать место жительство с 20:00 до 08:00 и общаться с другими фигурантами дела, рассказал адвокат подзащитной.

Васильева была отправлена под домашний арест 29 января. Такая же мера пресечения была избрана в отношении других фигурантов данного дела: Олега Навального, сотрудницы признанного иноагентом ФБК Любови Соболь, участницы Pussy Riot Марии Алехиной, соратника Навального Олега Степанова и муниципального депутата Люси Штейн.