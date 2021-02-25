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Суд начал рассматривать ходатайство о продлении ареста для экс-схиигумена Сергия

Суд начал рассматривать ходатайство о продлении ареста для экс-схиигумена Сергия

Москва, 25 февраля. Следствие настаивает на продлении срока ареста для бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова). В настоящее время проходит рассмотрение ходатайства в суде.

Правоохранительные органы настаивают, что фигурант должен оставаться под стражей до 28 мая.

Бывшего священнослужителя задержали в конце декабря в ходе спецоперации. Он обвиняется в нарушении прав и свобод на вероисповедание, склонении к суициду и самоуправстве. Кроме того, он публично отрицал факт пандемии коронавируса. Вину в инкриминируемых деяниях фигурант не признает, сообщал ФАН.

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