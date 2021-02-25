Семеро уроженцев Армении получили сроки из-за межнациональных стычек в Москве

Москва, 25 февраля. Два года колонии общего режима получили семеро приезжих из Армении за нападение на ресторан азербайджанской кухни в столице. Такое решение вынес Никулинский суд.

По данным следствия, инцидент произошел в июле 2020 года на Братиславской улице. На видео, которое зафиксировала камера наблюдения в зале, видно, как толпа мужчин с палками врывается в кафе и начинает громить предметы интерьера и посуду.

Кроме того, злоумышленники попытались атаковать находящегося в зале посетителя, ему удалось убежать. Полиция задержала всех участников потасовки. Правоохранители установили, что драка была спровоцирована событиями в Нагорном Карабахе.

ФАН сообщал, что МВД Дагестана расследует детали драки со стрельбой в Кизляре.