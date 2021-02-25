Бывшему губернатору Меню суд продлил меру пресечения до конца марта

Москва, 25 февраля. Басманный суд удовлетворил ходатайство о продлении срока меры пресечения в виде запрета определенных действий Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей.

По предварительной версии, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, «совместно с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу с целью хищения бюджетных денежных средств, которые выделили в качестве кредита из министерства финансов для поддержки региона».

Ранее Следственный комитет РФ завершил сбор доказательств по уголовному делу, сообщало Федеральное агентство новостей.