Сын Щербакова заявил, что ему не известно о какой-либо болезни отца

Москва, 25 февраля. Информация о том, что актер Борис Щербаков находится на домашнем лечении в связи с заболеванием коронавирусом появилась в СМИ, однако сын звезды ее опроверг.

Сын актера Бориса Щербакова Василий сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей, что не располагает данными о том, что его отец чем-либо болен. Он также добавил, что СМИ и ранее уже публиковали информацию о заболевании 71-летнего Щербакова коронавирусом, утверждая, что артист находится в зоне риска из-за своего возраста.

ФАН сообщал, что Народный артист РФ Борис Щербаков накануне 23 февраля заболел COVID-19. Сейчас звезда кино находится на самоизоляции.