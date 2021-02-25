В московском метро установят 316 мультимедийных экранов с камерами

Москва, 25 февраля. Власти Москвы разместят на 85 станциях метрополитена специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. Они обойдутся бюджету в 932 млн рублей.

Новая система наблюдения сможет фиксировать, в частности, быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания». Камеры не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей, заверили «Комменрсант» в ГУП «Московский метрополитен». Там уточнили, что экраны нужны для информирования об экстренных ситуациях, оповещения об изменениях в работе транспорта, новых сервисах, а также для демонстрации справочной и коммерческой информации.

Из тендерной документации, размещенной на портале госзакупок, следует, что экраны будут транслировать рекламу, сообщения метрополитена и наблюдать за пассажирами. Победителя определят 4 марта, все работы он должен завершить в декабре.

В техзадании отмечается, что каждая из камер должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули, в числе которых, например, «детектирование лиц», подсчет людей и распознавание их скопления.

Ранее председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал, на какие компенсации могут рассчитывать люди, опоздавшие на работу из-за сбоя в метро.