Первый этап благоустройства бывшей территории ЗИЛа завершится в 2022 году

Москва, 25 февраля. Правительство столицы завершит первый этап строительства бульвара Братьев Весниных в следующем году, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Территорию более 10 тыс. квадратных метров озеленят. Тополя, клены и липы, которые здесь уже успели вырасти, не будут вырубать. Специалисты по благоустройству также посадят яблони и рябины. Всего более 15 тыс. цветов украсят цветники бульвара Братьев Весниных.

Через некоторое время здесь откроют филиал «Эрмитажа» и построят разные арт-объекты. Рядом вырастут современные жилые дома. После 2022 года планируется возвести 40-этажное здание, а также дом с пятью башнями. Вокруг по всей территории будут организованы различные зоны отдыха.

Специалисты рассказали, сколько в среднем составляла сумма сделки на рынке элитной недвижимости в Москве в прошлом году. Средний чек покупки равнялся 78,2 млн рублей.