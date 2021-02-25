Москвичи пополнили «Тройку» через сервис «Мои платежи» более 40 тысяч раз за год

Москва, 25 февраля. Жители Москвы в последний год стали чаще пополнять карту «Тройка» с помощью онлайн-сервиса «Мои платежи», сообщается на портале мэра столицы.

Количество пополнений баланса билета «Кошелек» «Тройки» на портале mos.ru выросло более чем вдвое. «Кошелек» — это тип проездного билета, на который записываются не поездки, а денежные средства. Большую популярность сервис набрал после обновления, которое произошло год назад.

С февраля 2020 года горожане пополнили «Тройку» онлайн более 40 тыс. раз. Для сравнения, в 2019 году количество транзакций было порядка 17 тыс. В среднем пользователь перечисляет на «Кошелек» более 400 руб. ежемесячно.

«Сервис «Мои платежи» стал еще одним онлайн-способом для быстрого пополнения «Тройки». С переводом функции в платежный сервис этот процесс на портале mos.ru стал еще удобнее и проще для жителей», — отметил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в департаменте информационных технологий столицы Владимир Новиков.

Использовать «Тройку» для оплаты проезда можно не только в Москве. С начала февраля она начала действовать в Подмосковье. в тестовом режиме она работала и раньше, на маршрутах в Королеве. Кроме того, такую единую платежную карту планируют внедрить в Перми. Соответствующее соглашение губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал в начале года.