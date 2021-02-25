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Москвичи пополнили «Тройку» через сервис «Мои платежи» более 40 тысяч раз за год

Москвичи пополнили «Тройку» через сервис «Мои платежи» более 40 тысяч раз за год

Москва, 25 февраля. Жители Москвы в последний год стали чаще пополнять карту «Тройка» с помощью онлайн-сервиса «Мои платежи», сообщается на портале мэра столицы.

Количество пополнений баланса билета «Кошелек» «Тройки» на портале mos.ru выросло более чем вдвое. «Кошелек» — это тип проездного билета, на который записываются не поездки, а денежные средства. Большую популярность сервис набрал после обновления, которое произошло год назад.

С февраля 2020 года горожане пополнили «Тройку» онлайн более 40 тыс. раз. Для сравнения, в 2019 году количество транзакций было порядка 17 тыс. В среднем пользователь перечисляет на «Кошелек» более 400 руб. ежемесячно.

«Сервис «Мои платежи» стал еще одним онлайн-способом для быстрого пополнения «Тройки». С переводом функции в платежный сервис этот процесс на портале mos.ru стал еще удобнее и проще для жителей», — отметил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в департаменте информационных технологий столицы Владимир Новиков.

Использовать «Тройку» для оплаты проезда можно не только в Москве. С начала февраля она начала действовать в Подмосковье. в тестовом режиме она работала и раньше, на маршрутах в Королеве. Кроме того, такую единую платежную карту планируют внедрить в Перми. Соответствующее соглашение губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал в начале года.

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