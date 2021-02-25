Иммунолог Жемчугов заявил о невозможности нового всплеска COVID-19 в Москве

Москва, 25 февраля. Новой волны коронавируса в Москве уже не случится. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Специалист по особо опасным инфекциям в беседе с РИА Новости подчеркнул, что болеть уже некому в Москве. По его словам, все контактировали с вирусом и перенесли болезнь либо в клинически выраженной форме, либо в латентной, либо уже получили прививку.

Жемчугов отметил, что в других регионах ситуация пока не столь однозначна. Оценивать вероятность новой волны можно только на основе статистики по антителам.

Высоки риски возникновения третьей волны COVID-19 в странах, где осталось много переболевших и не вакцинированных лиц. В частности, речь идет о Китае.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что вирусолог и генетик Павел Волчков считает точным прогноз Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сроках окончании пандемии COVID-19 в начале 2022 года. Во многих странах коронавирусом переболела лишь небольшая часть населения.