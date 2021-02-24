Мужчина угрожал взорвать «Славянский бульвар» страйкбольными гранатами

Москва, 24 февраля. Правоохранители изъяли страйкбольные гранаты у мужчины, который угрожал взрывом на станции московского метро «Славянский бульвар», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«В ходе проверки установлено, что у мужчины были при себе гранаты для страйкбола. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства, у него также есть признаки алкогольного опьянения», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что у мужчины было две гранаты. Первая выпала в вагоне, после чего поезд отогнали для проверки в тупик на станцию «Киевская». Другую гранату мужчина угрожал взорвать на станции «Славянский бульвар».

Сотрудники полиции задержали мужчину, размахивавшего муляжом гранаты на станции московского метро «Славянский бульвар». Источник ФАН в правоохранительных органах уточнил, что мужчина с муляжом, по предварительным данным, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В результате инцидента никто не пострадал.