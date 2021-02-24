Пресненский суд удовлетворил ходатайство о переводе оператора ФБК под домашний арест

Москва, 24 февраля. Оператора признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Павла Зеленского, обвиняемого в призывах к экстремизму, переведут из СИЗО под домашний арест.

Столичный дворец правосудия удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения Зеленскому. Согласно принятому решению, оператора ФБК переведут из СИЗО под домашний арест. Также фигуранту уголовного дела продлили срок меры пресечения до 24 апреля текущего года, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Правоохранители задержали Зеленского после написания им комментариев под новостью о гибели журналистки Ирины Славиной. Сообщения, оставленные оператором ФБК, были признаны экстремистскими.